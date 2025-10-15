لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على كينيا بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأهلت كوت ديفوار لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، كما وصلت لأول مرة بعد غياب آخر نسختين.

تقدم فرانك كيسي بالهدف الأول لكوت ديفوار في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة من أماد ديالو داخل منطقة الجزاء استلمها وسددها مباشرة في المرمى.

وأضاف يان دياموندي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 54 بعد انطلاقة رائعة انتهت بتسديدة قوية في الشباك.

وسجل أماد ديالو الهدف الثالث لكوت ديفوار من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 84.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس المجموعة فازت الجابون على بوروندي بهدفين دون رد.

تقدم بريان ميو بالهدف الأول للجابون بالدقيقة 86 بمقصية رائعة.

وسجل ماريو ليمينا الهدف الثاني في الدقيقة 91 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى منتخب الجابون مجموعته في المركز الثاني ليتأهل إلى الملحق الإفريقي.

وسيلعب منتخب الجابون في نصف نهائي الملحق الإفريقي ضد نيجيريا بشهر نوفمبر المقبل وفي حالة فوزه قد يشارك في الملحق العالمي.