انتهت تصفيات كأس العالم - الجابون (2)-(0) بوروندي.. كوت ديفوار (3)-(0) كينيا
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 22:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي كوتديفوار ضد كينيا والجابون ضد بوروندي بتصفيات كأس العالن.
كوت ديفوار (0)-(0) كينيا
ق84. جووووول ثالث عن طريق أماد ديالو.
ق54. جوووول الثاني لكوت ديفوار عن طريق يان دياموندي.
ق7. جوووول أول لكوتديفوار عن طريق فرانك كيسي.
بداية المباراة
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الجابون (0)-(0) بوروندي
نهاية المباراة
ق91. جوووول الثاني للجابون عن طريق ماريو ليمينا.
ق86. جوووول أول للجابون عن طريق بريان ميو.
بداية المباراة
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم انتهت تصفيات المونديال - الكونغو الديمقراطية (1)-(0) السودان.. السنغال (4)-(0) موريتانيا عمورة يخطف صدارة الهدافين وزيدان يشارك لأول مرة.. الجزائر تنهي التصفيات بالفوز على أوغندا تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان تصفيات كأس العالم - تأهل جنوب إفريقيا مباشرة.. ونيجيريا إلى الملحق الإفريقي