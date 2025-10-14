انتهت تصفيات كأس العالم - الجابون (2)-(0) بوروندي.. كوت ديفوار (3)-(0) كينيا

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي كوتديفوار ضد كينيا والجابون ضد بوروندي بتصفيات كأس العالن.

كوت ديفوار (0)-(0) كينيا

ق84. جووووول ثالث عن طريق أماد ديالو.

أخبار متعلقة:
سلة – منتخب مصر للناشئين يودع بطولة إفريقيا بالخسارة أمام كوت ديفوار تصفيات كأس العالم – كوت ديفوار تحافظ على الصدارة بالتعادل مع الجابون تصفيات كأس العالم - بوانجا يتفوق على صلاح ويقود الجابون للصدارة قبل القمة ضد كوت ديفوار موري توريه.. من أحياء كوت ديفوار للسيطرة على وسط ملعب غزل المحلة

ق54. جوووول الثاني لكوت ديفوار عن طريق يان دياموندي.

ق7. جوووول أول لكوتديفوار عن طريق فرانك كيسي.

بداية المباراة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الجابون (0)-(0) بوروندي

نهاية المباراة

ق91. جوووول الثاني للجابون عن طريق ماريو ليمينا.

ق86. جوووول أول للجابون عن طريق بريان ميو.

بداية المباراة

كوت ديفوار الجابون تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم انتهت تصفيات المونديال - الكونغو الديمقراطية (1)-(0) السودان.. السنغال (4)-(0) موريتانيا عمورة يخطف صدارة الهدافين وزيدان يشارك لأول مرة.. الجزائر تنهي التصفيات بالفوز على أوغندا تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان تصفيات كأس العالم - تأهل جنوب إفريقيا مباشرة.. ونيجيريا إلى الملحق الإفريقي
أخر الأخبار
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة خماسي الفريق.. وموقف إمام عاشور 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - مواعيد مباريات الملحق الإفريقي.. وموقف الفائز 2 ساعة | الكرة الإفريقية
وكيل صلاح مصدق يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
اكتملت البطاقات المباشرة في 3 قارات.. 28 متأهلا لكأس العالم 2026 حتى الآن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات كأس العالم - تأهل السنغال.. والكونغو الديمقراطية تصعد للملحق على حساب بوركينا فاسو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
لا مجال للمفاجأة.. كوت ديفوار تهزم كينيا وتتأهل لـ كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - موعد الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق.. وخطوة أخرى 3 ساعة | آسيا
رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515235/انتهت-تصفيات-كأس-العالم-الجابون-2-0-بوروندي-كوت-ديفوار-3-0-كينيا