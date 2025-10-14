انتهت تصفيات المونديال - الكونغو الديمقراطية (1)-(0) السودان.. السنغال (4)-(0) موريتانيا
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
تختتم منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بمنافسة على بطاقة التأهل المباشرة والملحق لصاحب المركز الثاني.
ويتصدر منتخب السنغال المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني بـ 19 نقطة.
الترتيب الحالي:
1- السنغال 24 نقطة
2- الكونغو الديمقراطية 22 نقطة
-------------
الكونغو الديمقراطية (1)-(0) السودان
نهاية المباراة
ق29 جووووول أول للكونغو عن طريق بونجوندا يؤمن تأهلهم للملحق حال لم تخسر السنغال
انطلاق المباراة
==========
السنغال (4)-(0) موريتانيا
نهاية المباراة
ق85 جووووول حبيب ديالو يسجل الرابع
ق64 جوووول ليمان نداي يضيف الثالث
ق49 جوووول ساديو ماني يضيف الثاني
الشوط الثاني
ق46 جوووول ساديو ماني
انطلاق المباراة
نرشح لكم
