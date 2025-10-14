تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 21:20

كتب : محمد سمير

أديمولا لوكمان يحتفل مع فيكتور أوسيمين بهدفه ضد الكاميرون

حسم منتخبا نيجيريا والكاميرون تأهلهما إلى الملحق الإفريقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب أول 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقا ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وحسم منتخب نيجيريا مقعده بعد الفوز بأربعة أهداف دون مقابل على حساب البنين، وكان الهدف الرابع هو سبب تأهل نيجيريا للملحق بالتقدم على حساب بوركينا فاسو.

ويتبقى مقعدان في الملحق الإفريقي، الأول بين منتخبي كوت ديفوار والجابون إذ يصعد أحدهما مباشرة لكأس العالم والآخر ينتقل للملحق.

أما مواجهة الكونغو الديمقراطية أمام السودان ستحدد مصير المقعد الرابع، ففي حال عدم فوز الكونغو الديمقراطية سيتأهل منتخب بوركينا فاسو أما حالة الفوز يتأهل الفهود الكونغولية.

وبذلك تأكد عدم صعود كل من النيجر ومدغشقر وأوغندا وناميبيا إلى الملحق.

وجاء الترتيب حتى الآن كالآتي:

  1. الجابون 16 نقطة

2- الكاميرون 15 نقطة (+9)

3- نيجيريا 15 نقطة (+7)

4- بوركينا فاسو 15 نقطة (+6)

5- النيجر 15 نقطة (+1)

6- الكونغو الديمقراطية (+4)

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الملحق الإفريقي في نوفمبر المقبل بالمغرب.

ويأتي جدول مباريات الملحق كالآتي:

الفريق صاحب المركز الأول × الفريق صاحب المركز الرابع

الفريق صاحب المركز الثاني × الفريق صاحب المركز الثالث

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.

تصفيات كأس العالم نيجيريا الكاميرون الملحق الإفريقي
