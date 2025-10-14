تصفيات كأس العالم - تأهل جنوب إفريقيا مباشرة.. ونيجيريا إلى الملحق الإفريقي

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 20:59

كتب : محمد سمير

احتفال منتخب جنوب إفريقيا

حسم منتخب جنوب إفريقيا تأهله المباشر إلى منافسات كأس العالم 2026 بعد التغلب على رواندا.

أما منتخب نيجيريا فبعد فوزه بأربعة أهداف دون مقابل أمام بنين قد حسم تواجده في الملحق الإفريقي.

وسجل فيكتور أوسيمين أهداف نيجيريا الثلاثة في الدقائق 3 و37 و51، بينما خطف البديل فرانك أونيكا بطاقة التأهل للملحق بهدف رابع في الدقيقة 91.

أما منتخب جنوب إفريقيا فتغلب على رواندا بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهم مباثا وأبوليس وماكجوبا ليؤمن بطاقة التأهل لكأس العالم.

وتصدر منتخب جنوب إفريقيا المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بـ 17 نقطة يليه بنين بنفس الرصيد لكن تفوق النسور الخضراء بفارق الأهداف.

ويلعب أول 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقا ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وبذلك حسمت منتخبات الكاميرون ونيجيريا تأهلها بشكل رسمي في الملحق الإفريقي بجانب أحد منتخبي الجابون أو كوت ديفوار.

بينما تبقى البطاقة الرابعة حائرة بين بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الملحق الإفريقي في نوفمبر المقبل بالمغرب.

ويأتي جدول مباريات الملحق كالآتي:

الفريق صاحب المركز الأول × الفريق صاحب المركز الرابع

الفريق صاحب المركز الثاني × الفريق صاحب المركز الثالث

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.

