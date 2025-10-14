انتهت تصفيات كأس العالم - نيجيريا (4)-(0) بنين.. جنوب إفريقيا (3)-(0) رواندا

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تختتم منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بمباراتين ناريتين.

ويتصدر منتخب بنين المجموعة برصيد 17 نقطة يليه جنوب إفريقيا بـ 15 نقطة ثم نيجيريا بـ 14 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى كأس العالم بينما ينتظر صاحب المركز الثاني موقفه من الملحق الإفريقي.

ترتيب المجموعة الآن:

1- جنوب إفريقيا 18 نقطة

2- نيجيريا 17 نقطة

3- بنين 17 نقطة

---------------------

نيجيريا (4)-(0) بنين

نهاية المباراة

ق91 جووووول فرانك أونيكا يخطف بطاقة التأهل للملحق الإفريقي

ق51 جوووول أوسيمين هاتريك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38 جوووول أوسيمين من جديد

ق3 جوووووول أوسيمين

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

========

جنوب إفريقيا (3)-(0) رواندا

نهاية المباراة

ق72 جوووول الثالث عن طريق ماكجوبا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26 جوووول أوسوين أبوليس يضيف الثاني

ق5 جوووول مباثا يفتتح التسجيل

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

تصفيات كأس العالم كأس العالم نيجيريا جنوب إفريقيا
