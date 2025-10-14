تصفيات كأس العالم - لوكا زيدان يشارك لأول مرة مع الجزائر أمام أوغندا

لوكا زيدان النادي : غرناطة الجزائر

يظهر لوكا زيدان نجل النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان لأول مرة بقميص منتخب الجزائر ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقرر زيدان تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر.

ويلعب زيدان بشكل أساسي لأول مرة مع منتخب الجزائر منذ قراره بتغيير جنسيته الرياضية.

وكان لوكا زيدان على مقاعد بدلاء منتخب الجزائر أمام الصومال في الجولة الماضية.

وحسم منتخب الجزائر تأهله إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن نتيجة مواجهة أوغندا اليوم الثلاثاء.

وجمع منتخب الجزائر 22 نقطة في الصدارة ويأتي خلفه منتخب أوغندا صاحب الـ 18 نقطة والذي ينتظر حسم مصيره في الملحق الإفريقي.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا برصيد 15 نقطة.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 14 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.