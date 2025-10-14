من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

HaytersArabicTV

أعلنت وكالة HaytersTV البريطانية الرائدة في مجال الصحافة الرياضية عن إطلاق نسختها العربية HaytersTV Arabic في الشرق الأوسط.

وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، ويوتيوب، لتقدم محتوى رياضي مميز باللغة العربية يواكب أبرز الأحداث في كرة القدم الإنجليزية والعالمية.

وتعد وكالة Hayters واحدة من أعرق المؤسسات في مجال الصحافة الرياضية، إذ تأسست عام 1955 على يد الصحفي البريطاني ريج هايتر.

وقدمت على مدار عقود تغطية مهنية للأحداث الرياضية الكبرى في بريطانيا والعالم.

واشتهرت الوكالة أيضًا بأنها كانت محطة انطلاق لعدد من أبرز الإعلاميين الرياضيين، من بينهم ريتشارد كيز، وجاري نيوبون، وهنري وينتر.

ويأتي إطلاق النسخة العربية ضمن خطة الوكالة للتوسع عالميًا وتقديم محتوى متخصص يواكب اهتمام الجماهير العربية بالدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية.

تابع منصة HaytersArabicTV على

فيسبوك

إنستجرام

تيك توك

يوتيوب

وفي هذا الإطار يعلن موقع في الجول عن حصوله على حقوق النشر الحصرية لمحتوى HaytersTV العربي في الوطن العربي، ليصبح الشريك الإعلامي الرسمي للوكالة في المنطقة.

ويشمل التعاون نشر المؤتمرات الصحفية قبل وبعد المباريات، والتقارير الحصرية والحوارات الخاصة مع أبرز نجوم ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر منصات في الجول المختلفة.

HaytersArabicTV في الجول الدوري الإنجليزي
