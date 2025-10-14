مدرب منتخب مصر: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا

أوضح محمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر أنه من الوارد ضم عبد الله السعيد لاعب الزمالك في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وقال عبد الواحد عبر أون سبورت: "ضم عبد الله السعيد للمنتخب؟ لا يوجد لاعب مصري مستبعد انضمامه للمنتخب، وكل معسكر نضم لاعبين جدد، وعبد الله السعيد خيار مطروح وحسام حسن يتحدث عنه بصورة إيجابية للغاية ووارد انضمامه لكأس أمم إفريقيا، الأمر متوقف على أن حسام حسن أراد خفض معدل الأعمار في المنتخب".

وتابع "محمد صلاح لعب دورا هاما لحل مشكلة مصطفى محمد مع حسام حسن حتى قبل أن تكبر، والأمور ليست بهذا التضخيم من الإعلام، لذلك صلاح قائد داخل وخارج الملعب".

وأضاف "مصطفى محمد تحدث بشكل مباشر مع حسام حسن لتوضيح جميع الأمور له وكل شيء انتهى بشكل جيد، ولو هناك أي مشكلة فيستطيع حسام حسن استبعاده من القائمة، لكن هذا لم يحدث ودليل على عدم وجود مشاكل".

وأكمل "هويتنا في المنتخب هو اللعب على الاستحواذ لأن ذلك يعطيك الأفضلية في الهجوم والفوز، لكن لا يوجد الوقت الكافي للتدريب على ذلك، لكن في الفترة المقبلة سيتيح لنا الوقت للتدرب، سنظهر في كأس أمم إفريقيا بالأفكار التي نريد تطبيقها".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك مشكلة بين إمام عاشور وحسام حسن، ووقتها كان مستواه الفني يختلف عن بعد ذلك، إمام عاشور كان مركزا على الزمالك وفعل أشياء لإثارة جماهيره، فلم يكن في مستواه الأفضل وهذا ليس تقليلا منه، لكن اعتذر لحسام حسن وانتهى الأمر".

ويتواجد منتخب مصر رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي في مجموعته بالبطولة التي ستستضيفها المغرب.

