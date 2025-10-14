برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 13:59
كتب : FilGoal
أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وأصيب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.
وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض ليفاندوفسكي لتمزق في عضلات الفخذ الأيسر".
وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن ليفاندوفسكي سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.
وبذلك سيغيب المهاجم البولندي عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.
وسجل البالغ من العمر 37 عاما 4 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم.
نرشح لكم
مبابي: هذا هو الاختلاف بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان دي لا فوينتي: لا أعرف سبب المبالغات بعد إصابة اللاعبين مع المنتخب سبورت توضح موعد عودة برشلونة للعب على سبوتيفاي كامب نو راشفورد: أحتاج إلى الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال موندو ديبورتيفو تكشف موعد تجديد عقد دي يونج مع برشلونة برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو مبابي: الناس في مدريد يحلمون برونالدو.. واللعب مع ميسي كان نعمة
أخر الأخبار
الأهلي يُكرم عماد النحاس 10 دقيقة | الدوري المصري