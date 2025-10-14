برشلونة يوضح إصابة ليفاندوفسكي.. وتقارير تكشف مدة غيابه

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

إصابة روبرت ليفاندوفسكي في الظهر

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأصيب ليفاندوفسكي مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض ليفاندوفسكي لتمزق في عضلات الفخذ الأيسر".

وأتم البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن ليفاندوفسكي سيغيب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وبذلك سيغيب المهاجم البولندي عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد يوم 26 أكتوبر الجاري.

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 4 أهداف في 9 مباريات بمختلف المسابقات هذا الموسم.

روبرت ليفاندوفسكي بولندا برشلونة
