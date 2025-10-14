السنغال تدخل لقاء حسم التأهل لـ كأس العالم بدون إدوارد ميندي

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - السنغال

أعلن منتخب السنغال غياب حارسه الأساسي إدوارد ميندي عن لقاء موريتانيا الحاسم في تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.

ويسعى المنتخب السنغالي للفوز على موريتانيا في داكار بالجولة الأخيرة من تصفيات المونديال من أجل اقتناص بطاقة التأهل المباشر.

وأوضح المنتخب السنغالي أن ميندي لن يشارك أمام منتخب موريتانيا بعدما تعرض لإصابة في الصدر خلال مباراة جنوب السودان.

وأفاد أن حارس أهلي جدة سيبقى مع منتخب بلاده لمواصلة العلاج.

وتلعب السنغال ضد موريتانيا، وفي الوقت نفسه تلعب الكونغو الديمقراطية ضد السودان.

الوضع حاليا قبل الجولة الأخيرة، السنغال في الصدارة بـ21 نقطة، مقابل 19 نقطة للكونغو الديمقراطية.

ويمكن للسنغال أن تتأهل في حالة الفوز، وربما التعادل أو الخسارة، في حالة سقوط الكونغو الديمقراطية أمام السودان.

أما الكونغو الديمقراطية فيمكنها التأهل في حالة فوزها على السودان مع خسارة السنغال أو تعادلها.

