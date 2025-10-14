شكوك حول مشاركة سافيتش مع الهلال أمام الاتفاق

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 11:13

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال ضد مانشستر سيتي

سيرجي سافيتش الهلال
نرشح لكم
مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال الرياضية: إصابة حارس اتحاد جدة لن تبعده عن المباريات مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات منتخب السعودية يستعيد مهاجمه قبل مواجهة العراق المصيرية حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء
أخر الأخبار
السنغال تدخل لقاء حسم التأهل لـ كأس العالم بدون إدوارد ميندي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
فوتبول إيطاليا: ميلان يخطط لتجديد عقد سالميكرس 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
بواتينج: حصلت على رخصة التدريب وأخطط لفترة معايشة مع كومباني 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره ساعة | سعودي في الجول
مبابي: هذا هو الاختلاف بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
المغرب يغلق ملعب محمد الخامس استعدادا لكأس أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
شكوك حول مشاركة سافيتش مع الهلال أمام الاتفاق ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الثلاثاء 14 أكتوبر.. جولة الحسم لتصفيات المونديال في إفريقيا وآسيا وأوروبا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515196/شكوك-حول-مشاركة-سافيتش-مع-الهلال-أمام-الاتفاق