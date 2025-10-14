شكوك حول مشاركة سافيتش مع الهلال أمام الاتفاق
الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025 - 11:13
كتب : FilGoal
نرشح لكم
مهاجم السعودية: فرصتان للتأهل لكأس العالم؟ سندخل مواجهة العراق من أجل الفوز ولا غيره ماركا تكشف حقيقة تلقي برشلونة عرضا ضخما من السعودية لضم يامال الرياضية: إصابة حارس اتحاد جدة لن تبعده عن المباريات مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات منتخب السعودية يستعيد مهاجمه قبل مواجهة العراق المصيرية حجب 3700 تذكرة لمباراة السعودية العراق بعد تداولها في السوق السوداء