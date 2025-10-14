النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم

أقر عماد النحاس المدير الفني السابق للأهلي والزوراء العراقي الحالي أنه كان غير موفقا بشأن الحديث عن إشراك زيزو في مباراة إنبي رغم إصابته قبل المباراة أثناء التسخين.

وقال النحاس عبر إم بي سي مصر 2: "قيادة الأهلي في المرة الثانية كانت أصعب من الولاية الأولى، الحالة المعنوية المنخفضة يعتبر الشيء المشترك في المرحلتين".

وأضاف " ما أقصده أن زيزو المسؤول في لعب مباراة إنبي رغم إصابته أنه لاعب كبير ومسؤول ويشعر بحالته وقال إنه لا يشعر بأي ألم لذلك لعب ولم أقصد أنه مسؤول عن قراره باللعب ضد إنبي وكان علي التفسير وتوضيح الأمر لأنني لم أكن موفقا في حديثي خلال المؤتمر الصحفي".

وكشف "النجوم الكبار في الفريق في وقتي لم يسببوا لي أي مشاكل في غرفة تغيير الملابس، اللاعبون ساندوني في الوقت الصعب وتحدثنا جميعا للخروج من الحالة السيئة التي كنا نمر بها وكان هناك ترابط بين الجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل "سمعت عن أن إمام عاشور يريد زيادة عقده، لكن هذا الأمر إداري، أما فنيا فلم تحدث أي مشاكل، أعجبني عندما رد وليد صلاح الدين على هذه الأمور الإدارية، والرد الأقوى كان بالنتائج".

وتابع "محمد يوسف المدير الرياضي للنادي أخبرني بتولي تدريب الفريق خلفا لمارسيل كولر مع إمكانية استمراري رفقة الجهاز الفني الدائم ولم أتحدث عن الأمور المادية لأن ما أقوله في الإعلام هو ما أنفذه والأمر مع محمد يوسف لم يستغرق دقيقة واحدة".

وواصل "الأهلي لم يطلب مني التتويج ببطولة الدوري بعد تدريب الفريق خلفا لكولر لكن الفوز بالـ 6 مباريات المتبقيين في الدوري".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز بالـ 6 مباريات في الولاية الأولى للاستعداد بشكل جيد في كأس العالم".

وأكمل "الخطيب قال لي إن التوقيت صعب في تولي تدريب الأهلي حاليا لكن نحن نثق في أولادنا".

التتويج ببطولة الدوري كمدرب مختلف كثيرا عن كلاعب وكنت أسعد شخص في الدنيا بعد الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وشدد "كنت أحلم بالتواجد في الأهلي لأطول وقت ممكن ويكون لدي دور في خدمة النادي".

وأكمل "علي معلول من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ الأهلي وفي مركزه وصنع التاريخ مع النادي وتحدثت معه في كل التفاصيل وقلت له إن ما يمر به أنا ممرت به من قبل والأهلي وقف بجانبي، وأشركته متأخرا في مباراة البنك الأهلي لظروف تكتيكية".

وأردف "لم أكن صاحب قرار رحيل معلول وعمرو السولية من الأهلي".

وأكد "ليس في الأهلي أن يطلب رئيسه من المدرب إشراك أي لاعب وأكرم توفيق أكبر دليل".

وكشف "في مباراة الزمالك كان ترتيب مسددي ركلات الجزاء تريزيجيه وبن رمضان ومروان عطية، لكن زيزو هو الأول حال تواجده في العموم، ونتدرب كل يوم على ركلات الجزاء والركلات الحرة مثل هدف بنشرقي من ركلة حرة في شباك كهرباء الإسماعيلية".

وواصل "تريزيجيه عانى من سوء التوفيق بعد إضاعة ركلة جزاء ضد إنتر ميامي وتحدثت معه لرفع معنوياته حتى تمكن من التسجيل في 4 مباريات متتالية".

وتابع "كنت أتمنى أن يحصل عمر الساعي على مزيد من الدقائق للحكم عليه ومن الوارد أن يعود مرة أخرى للأهلي مستقبلا".

وأوضح "حزنت لرحيل وسام أبو علي لأنه مفيد جدا ولم أتحدث معه حول مستقبله لأنه كان قد اتخذ قراره بشكل كبير".

وأتم "الأهلي تعاقد مع لاعبين كبار في الصيف الماضي ولم يتم التعاقد معهم من أجل كأس العالم للأندية فقط بل للمستقبل وبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي وهكذا".

وتوج النحاس مع الأهلي ببطولة الدوري المصري في الموسم الماضي.