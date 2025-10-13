تصفيات كأس العالم - الإفريقي السادس.. كاب فيردي تحسم بطاقة التأهل للمونديال لأول مرة

حسم منتخب كاب فيردي بطاقة التأهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ بعد الفوز على أنجولا.

وتغلب منتخب كاب فيردي على إسواتيني بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وباتت كاب فيردي أصغر دولة من حيث المساحة تشارك في تاريخ كأس العالم، إذ تبلغ مساحتها 4033 كيلو متر مربع وتعتبر كاب فيردي الـ 166 عالميا من حيث المساحة.

وصعد منتخب كاب فيردي إلى كأس العالم لأول مرة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة.

وجاء منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 19 نقطة لينتظر موقفه من الملحق الإفريقي مع ختام التصفيات.

وسجل منتخب كاب فيردي أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني ليؤمن بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويعتبر منتخب كاب فيردي هو سادس إفريقي يتأهل لكأس العالم بعد كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر وغانا.

ورغم حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم، لكن منتخب كاب فيردي لن يشارك في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان كاب فيردي ضمن مجموعة مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا وتذيل الترتيب في المجموعة التي تصدرتها مصر وتأهلت رفقتها بوتسوانا.