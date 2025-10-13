تصفيات كأس العالم - دون استقبال أهداف.. منتخب تونس يختتم مشواره بثلاثية في ناميبيا

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بانتصار جديد ودون استقبال أهداف.

وتغلب منتخب تونس على ناميبيا في ختام مشواره بالتصفيات بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهد اللقاء تواجد محمد بن رمضان لاعب الأهلي على مقاعد البدلاء.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 28 نقطة من أصل 30 ليصبح الأكثر حصدا للنقاط في التصفيات.

ولم يستقبل نسور قرطاج أي هدف طوال مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وبتلك النتيجة فقد منتخب ناميبيا حظوظه في التأهل إلى الملحق بعد تذيل ترتيب الفرق التي حصلت على المركز الثاني.

وكان منتخب ناميبيا قد حصد 15 نقطة في مشواره بالتصفيات وبعد حذف نتائج متذيل الترتيب يكون قد حصد 9 نقاط فقط ليتذيل ترتيب فرق الوصافة.

ويلعب أول 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقا ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الملحق الإفريقي في نوفمبر المقبل بالمغرب.

ويأتي جدول مباريات الملحق كالآتي:

الفريق صاحب المركز الأول × الفريق صاحب المركز الرابع

الفريق صاحب المركز الثاني × الفريق صاحب المركز الثالث

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.