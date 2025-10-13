ضربة موجعة لـ أرسنال.. تأكد غياب أوديجارد حتى الشهر المقبل

لن يعود مارتن أوديجارد قائد أرسنال للملاعب إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر، وفقا لشبكة بي بي سي.

قبل أيام، أعلن نادي أرسنال إصابة أوديجارد دون تحديد مدة غيابه، بعدما تعرض للإصابة أمام وست هام يونايتد.

وأوضح التقرير أن الإصابة في الركبة ستبعد الدولي النرويجي حتى نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

وكشف أرسنال إصابة أوديجارد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه.

الإصابة ستبعد أوديجارد عن مباريات فريقه ضد فولام وكريستال بالاس وبيرنلي وسندرلاند في الدوري، بالإضافة إلى مباراتي أتليتكو مدريد وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وبات أوديجارد أول لاعب يتم استبداله في 3 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي خلال الشوط الأول.

صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بعدد دقائق 294 واكتفى بصناعة هدفين.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.