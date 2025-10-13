ضربة موجعة لـ أرسنال.. تأكد غياب أوديجارد حتى الشهر المقبل

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال

لن يعود مارتن أوديجارد قائد أرسنال للملاعب إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر، وفقا لشبكة بي بي سي.

قبل أيام، أعلن نادي أرسنال إصابة أوديجارد دون تحديد مدة غيابه، بعدما تعرض للإصابة أمام وست هام يونايتد.

وأوضح التقرير أن الإصابة في الركبة ستبعد الدولي النرويجي حتى نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة برشلونة يوضح إصابة فيران توريس

وكشف أرسنال إصابة أوديجارد في الرباط الجانبي للركبة اليسرى دون تحديد مدة غيابه.

الإصابة ستبعد أوديجارد عن مباريات فريقه ضد فولام وكريستال بالاس وبيرنلي وسندرلاند في الدوري، بالإضافة إلى مباراتي أتليتكو مدريد وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وبات أوديجارد أول لاعب يتم استبداله في 3 مباريات متتالية من الدوري الإنجليزي خلال الشوط الأول.

صاحب الـ 26 عاما شارك الموسم الحالي في 7 مباريات بعدد دقائق 294 واكتفى بصناعة هدفين.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.

مارتن أوديجار النرويج أرسنال
نرشح لكم
المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. ماركا: صلاح ثانيا ومرموش تاسعا مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني 6 ساعة | منتخب مصر
النحاس: زيزو هو الصفقة الأهم لـ الأهلي.. ومصطفى محمد الأنسب لتعويض أبو علي 6 ساعة | الدوري المصري
أجندة بيراميدز حتى توقف نوفمبر.. 7 مباريات في 4 بطولات بينهم لقبين 6 ساعة | الدوري المصري
صالح الجعفراوي.. صوت غزة للعالم 6 ساعة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة 7 ساعة | الكرة الأوروبية
أجندة الزمالك حتى توقف نوفمبر.. 6 مباريات بينهم بيراميدز في السوبر 7 ساعة | الدوري المصري
النحاس: كنت غير موفقا بشأن الحديث عن زيزو.. وهذه حقيقة مشاكل النجوم 7 ساعة | الدوري المصري
بدون مبابي.. فرنسا تتعادل مع ايسلندا وتنعش آمال أوكرانيا في كأس العالم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515164/ضربة-موجعة-لـ-أرسنال-تأكد-غياب-أوديجارد-حتى-الشهر-المقبل