طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب

تحدد مسار منتخب المغرب للشباب نحو النهائي أو مركز تحديد المركز الثالث، بعدما نجح في التأهل لنصف النهائي.

وحقق منتخب المغرب الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للشباب.

ويلعب أشبال المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي يوم الأربعاء.

وبعدها سيلعب منتخب الأرجنتين للشباب ضد نظيره الكولومبي في اليوم نفسه.

في حالة الخسارة سيلعب منتخب المغرب أمام الخاسر يوم السبت المقبل.

أما في حالة الفوز سيلعب المباراة النهائية أمام الفائز من اللقاء الآخر يوم الأحد.

وتأهل منتخب الشباب لنصف نهائي كأس العالم للشباب ليسير على خطى المنتخب الأول الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وكرر المغرب إنجاز الوصول لنصف نهائي كأس العالم للشباب بعد أن حقق الإنجاز في عام 2005.

سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من فؤاد زهواني وجاسم ياسين وجوشوا ويندير الذي أحرز بالخطأ في مرماه، بينما سجل كول كامبل هدف أمريكا الوحيد.