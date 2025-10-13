طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 13:28

كتب : FilGoal

منتخب المغرب تحت 20 عاما - الشباب

تحدد مسار منتخب المغرب للشباب نحو النهائي أو مركز تحديد المركز الثالث، بعدما نجح في التأهل لنصف النهائي.

وحقق منتخب المغرب الفوز على أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس العالم للشباب.

ويلعب أشبال المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة:
تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات

وبعدها سيلعب منتخب الأرجنتين للشباب ضد نظيره الكولومبي في اليوم نفسه.

في حالة الخسارة سيلعب منتخب المغرب أمام الخاسر يوم السبت المقبل.

أما في حالة الفوز سيلعب المباراة النهائية أمام الفائز من اللقاء الآخر يوم الأحد.

Image

وتأهل منتخب الشباب لنصف نهائي كأس العالم للشباب ليسير على خطى المنتخب الأول الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022.

وكرر المغرب إنجاز الوصول لنصف نهائي كأس العالم للشباب بعد أن حقق الإنجاز في عام 2005.

سجل ثلاثية المغرب في المباراة كل من فؤاد زهواني وجاسم ياسين وجوشوا ويندير الذي أحرز بالخطأ في مرماه، بينما سجل كول كامبل هدف أمريكا الوحيد.

المغرب كأس العالم للشباب منتخب المغرب للشباب
نرشح لكم
تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر استثناء لـ7 مواجهات كبرى.. كاف يعلن أسعار تذاكر أمم إفريقيا في المغرب تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا
أخر الأخبار
دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب 40 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يوضح إصابة فيران توريس 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو ساعة | الدوري الإسباني
طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515153/طريق-المغرب-نحو-نهائي-كأس-العالم-للشباب