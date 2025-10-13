تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر

كشفت قناة TyC Sports الأرجنتينية عن اقتراب الأرجنتين من مواجهة المغرب وديا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

وكان الاتحاد الأرجنتيني كشف في بيان الشهر الماضي عن خوض 4 مواجهات ودية خلال توقفي أكتوبر ونوفمبر، بواقع مباراتين في كل توقف دولي.

وواجه المنتخب الأرجنتيني منافسه فنزويلا وديا يوم السبت الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف.

وينتظر التانجو مواجهة منتخب بورتريكو وديا يوم الأربعاء.

وذكرت القناة الأرجنتينية أنه كان من المنتظر أن يزور الهند في نوفمبر، ولكن أجواء من عدم اليقين تحيط بالمباراة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أكد بالفعل أن المنتخب سيزور الهند للمرة الثانية بعد مشاركته في مباراة ودية دولية ضد فنزويلا في مدينة كلكتا الهندية عام 2011.

وكشفت القناة الأرجنتينة أن المنتخب سيواجه أنجولا في أول مباريات التوقف الدولي في نوفمبر، قبل مواجهة المغرب المحتملة بدلا من الهند، في آخر مباراة تحضيرية قبل إجراء قرعة كأس العالم.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر المقبل.

وذكرت TyC Sports أن ميسي سيقوم بجولة في مدن هندية في وقت لاحق هذا العام.

ونقلت القناة عن صحيفة تايمز أوف إنديا، أن ميسي ربنا يصطحب زملائه السابقين في برشلونة ديكو ونيمار ولويس سواريز.

كما من المتوقع أيضًا أن يلتقي نجم إنتر ميامي برئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال زيارته للعاصمة الهندية.

وحسم المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب، تأهله رسميا إلى كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

وكذلك حسم المنتخب المغربي رابع النسخة الماضية، تأهله إلى كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

