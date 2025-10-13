استثناء لـ7 مواجهات كبرى.. كاف يعلن أسعار تذاكر أمم إفريقيا في المغرب

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

أخبار متعلقة:
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم خبر في الجول - رابطة الأندية تستقر على موعد إيقاف الدوري للمشاركة في كأس العرب وأمم إفريقيا الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب

وأعلن كاف عبر حسابه الرسمي عن أسعار التذاكر التي تم تصنيفها إلى المباراة الافتتاحية، والمباريات الكبرى في دور المجموعات، وبقية مباريات دور المجموعات، وبدءًا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية.

وحدد كاف المواجهات الكبرى في دور المجموعات إلى 7 مباريات وهم: (المغرب × مالي، ومصر × جنوب إفريقيا، ونيجيريا× تونس، والجزائر × بوركينا فاسو، وكوت ديفوار × الكاميرون، والسنغال × الكونغو الديمقراطية، وزامبيا × المغرب).

كما تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 مستويات.

وجاءت أسعار التذاكر (بالجنيه المصري) كالتالي:

المباراة الافتتاحية:

المستوى الأول: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 150 درهم (784.6 جنيه مصري)

المباريات الكبرى في دور المجموعات:

المستوى الأول: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 250 درهم (1307.7 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 100 درهم (523 جنيه مصري)

بقية مباريات دور المجموعات:

المستوى الأول: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 200 درهم (1046.2 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 100 درهم (523 جنيه مصري)

دور الـ16:

المستوى الأول: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 150 درهم (784.6 جنيه مصري)

ربع النهائي:

المستوى الأول: 600 درهم (3138.6 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 200 درهم (1046.2 جنيه مصري)

نصف النهائي:

المستوى الأول: 800 درهم (4184.8 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 500 درهم (2615.5 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 300 درهم (1569.3 جنيه مصري)

النهائي:

المستوى الأول: 900 درهم ( 4707.9 جنيه مصري)

المستوى الثاني: 600 درهم (3138.6 جنيه مصري)

المستوى الثالث: 400 درهم (2092.4 جنيه مصري)

Image

كأس الأمم الإفريقية أسعار تذاكر كأس الأمم المغرب 2025
نرشح لكم
طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا
أخر الأخبار
دون كشف مدة غيابه.. يوفنتوس يعلن خضوع بريمر لجراحة في الركبة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مد فترة الراحة.. تأجيل المران الأول لـ الأهلي تحت قيادة توروب 42 دقيقة | الدوري المصري
برشلونة يوضح إصابة فيران توريس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يوم 31 أكتوبر ساعة | الدوري المصري
مويس كين يخرج من معسكر إيطاليا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب إنجلترا يستعيد كين قبل مواجهة لاتفيا ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو ساعة | الدوري الإسباني
طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515149/استثناء-لـ7-مواجهات-كبرى-كاف-يعلن-أسعار-تذاكر-أمم-إفريقيا-في-المغرب