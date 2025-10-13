المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون

أعلن نادي لوتون تاون تعيين الإنجليزي جاك ويلشير مدربا لفريق لوتون تاون الناشط في دوري الدرجة الثالثة "ليج 1".

وكشف لوتون تاون في بيان رسمي: "عاد ويلشير إلى النادي الذي بدأ فيه كل شيء، قبل الانضمام إلى أرسنال في سن التاسعة"

وصعد لوتون تاون للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بعد احتلاله المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية تشامبيون شيب موسم 2022 - 2023.

ولكن مع الظهور الأول في الدرجة الأولى موسم 2023 - 2024 احتل الفريق المركز الـ18 ليهبط مجددا إلى تشامبيون شيب، وتراجع أكثر بهبوطه بعد موسم واحد، ليتواجد في دوري الدرجة الثالثة هذا الموسم.

ويحتل لوتون تاون المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد16 نقطة من 11 مباراة.

وفاز الفريق في 5 مباريات وتعادل في واحدة، فيما خسر 5 مواجهات.

وقال جاك عبر الموقع الرسمي لـ لوتون بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق: "إنه لشرف كبير وامتياز أن يتم تعييني مديرًا لنادي لوتون تاون".

وأكمل "أشعر وكأنني أتممت دورة حياتي، كنت في الثامنة من عمري عندما جئتُ إلى لوتون، لذا يُمكن القول إنه من نصيبي أن يكون أول منصب إداري لي بدوام كامل في هذا النادي."

وأضاف "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة لتواجدي هنا، لا أستطيع الانتظار."

وتابع ويلشير: "قصة هذا النادي تُلهمني، مبنية على الإيمان والوحدة والعمل الجاد، لقد أظهر النادي شخصية لا تصدق داخل وخارج الملعب في الآونة الأخيرة، وأنا فخور بتحمل مسؤولية قيادة هذه المجموعة إلى المستقبل."

وأتم "لا يزال هناك الكثير من الموسم للعب وأنا متحمس للبدء في العمل ووضع بصمتي الخاصة على الأشياء، ودفع هذا النادي إلى الأمام في اتجاه إيجابي، أريد أن أمنح مشجعي لوتون فريقًا يمكنهم أن يفخروا به، والعمل على تحقيق ذلك يبدأ اليوم."

وسيخلف ويلشير صاحب الـ33 عاما، المدرب السابق مات بلومفيلد الذي أقيل في وقت سابق من شهر أكتوبر.

وستكون تلك المهمة هي الأولى لـ ويلشير كمدير فني للفريق بشكل دائم.

وتولى ويلشير فريق نوريتش سيتي الموسم الماضي بشكل مؤقت في مباراتين فقط، فاز في واحدة وتعادل الأخرى.

وأنهى نورويتش دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي في المركز الـ 13 برصيد 57 نقطة.

ولعب ويلشير بقميص أرسنال منذ عام 2008 إذ كان يبلغ من العمر 16 عاما، ولعب 197 مباراة قبل أن ينتقل إلى وست هام عام 2018.

واعتزل ويلشير مع فريق أراهوس الدنماركي في عام 2022.

كما قاد فريق أرسنال تحت 18 سنة، بعد اعتزاله.

وسيقود ويلشير فريقه الجديد لوتون تاون في أول مباراة رسمية أمام مانسفيلد تاون يوم السبت.

وتوج النجم الإنجليزي بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين مع أرسنال.

ولعب ويلشير مع منتخب إنجلترا في 34 مباراة، وخاض كأس العالم 2014 في البرازيل، ويورو 2016.