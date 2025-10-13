تعرف على المتأهلين لـ كأس العالم 2026 حتى الآن.. وموعد القرعة

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 11:14

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

بعدما حسم منتخب غانا تأهله إلى كأس العالم 2026 ارتفع عدد المنتخبات المتأهلة للمونديال إلى 21 منتخبا، فمتى ستتأهل باقي المنتخبات وموعد القرعة.

وتأهل منتخب غانا إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جزر القمر بهدف في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، وضمان مركز الصدارة.

وتعد تلك المرة الخامسة في التاريخ التي يتأهل منتخب غانا إلى المونديال بعد نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

المتأهلون لكأس العالم

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

اليابان

نيوزيلندا

إيران

الأرجنتين

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

أستراليا

البرازيل

الإكوادور

الأوروجواي

كولومبيا

باراجواي

المغرب

تونس

مصر

الجزائر

غانا

وتنقسم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة: الولايات المتحدة – كندا – المكسيك

إفريقيا: مصر – المغرب – تونس - الجزائر - غانا

آسيا: الأردن – اليابان – كوريا الجنوبية – أستراليا – إيران – أوزبكستان

أمريكا الجنوبية: الأرجنتين – البرازيل – أوروجواي – كولومبيا – الإكوادور – باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

وتحسم بعض المنتخبات تذكرة التأهل للمونديال خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وبعضها سيقتنص بطاقة العبور في فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر.

بينما يكتمل عقد المتأهلين في مارس المقبل من خلال الملحق العالمي.

وتقام مراسم قرعة كأس العالم 2026 يوم 5 ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة.

كأس العالم 2026 غانا
