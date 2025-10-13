مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا

تستأنف اليوم الإثنين تصفيات أوروبا وإفريقيا لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الكاميرون أمام نظيره الأنجولي، وكاب فيردي أمام إسواتيني في المرحلة الأخيرة الحاسمة لحساب المجموعة الرابعة.

وينتظر منتخبا كاب فيردي والكاميرون تحديد المقعد الإفريقي السادس اليوم.

كما يحل منتخب ألمانيا ضيفا على أيرلندا الشمالية، ويقود جراديشار منتخب بلاده سلوفينينا أمام سويسرا في التصفيات الأوروبية.

ويمكنك متابعة كافة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة بالضغط هنا

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

الكاميرون × أنجولا 7 مساءً عبر شاهد

كاب فيردي × إسواتيني 7 مساءً عبر شاهد

تونس × ناميبيا 4 مساءً عبر قناة الوطنية التونسية

تصفيات كأس العالم - أوروبا

أيرلندا الشمالية × ألمانيا 9:45 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 1

سلوفينيا × سويسرا 9:45 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 6

السويد × كوسوفو 9:45 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 8

أيسلندا × فرنسا 9:45 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD 2

ويلز × بلجيكا 9:45 مساءً عبر قناة بي ان سبورتس HD3