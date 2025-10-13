كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي

أوضح أحمد نبيل "كوكا" موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي إذ ينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وصنع كوكا هدف فوز منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر عبر MBC مصر 2: "أجواء لا تُنسى والأهم أننا فزنا حتى تكتمل الفرحة".

وأكمل "من المهم أن يثق بي المدير الفني وهو ما يجعلني أضاعف مجهودي"

وأتم "الاحتراف في أوروبا؟ عقدي مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم، وأنا موجود في الأهلي منذ 15 عاما وتحت أمر النادي، وما في مصلحتي ومصلحة النادي سيتم".

ولم يتوصل كوكا لاتفاق مع الأهلي لتجديد تعاقده مع الفريق حتى الآن، بعدما كان قريبا من خوض تجربة الاحتراف قبل بداية الموسم.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لـ 26 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو التي اختتمت المجموعة في المركز الثاني.

واحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويليه غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد 10 نقاط ثم إثيوبيا برصيد 9 نقاط ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة وحيدة.