تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق

انتصر منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-1 على إثيوبيا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد حسم المركز الثاني مبكرا بعدما فقد بطاقة التأهل لصالح منتخب مصر.

وتأخرت أهداف اللقاء حتى الدقيقة 65 وتقدم الخيول بهدف بيير كابوري.

كابوري سجل هدفين آخرين في الدقائق 82 و90+6.

فيما سجل بينيام هدف إثيوبيا الوحيد في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد بوركينا فاسو لـ 21 نقطة في المجموعة خلاف منتخب مصر المتصدر برصيد 26 نقطة.

لكن في صراع بطاقة المركز الثاني والمؤهلة للملحق العالمي يتم خصم نتائج الفرق مع متذيلي الترتيب.

ما بعد التأهل للملحق

يصعد أول 4 منتخبات في ترتيب الوصافة إلى الملحق الإفريقي ويتم إجراء قرعة لإقامة مباراتين.

يتأهل الفائز من كل مباراة إلى نهائي الملحق الإفريقي لتقام مباراة ثالثة، ويصعد الفائز بتلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

تقام منافسات الملحق الإفريقي في شهر نوفمبر المقبل، بينما الملحق العالمي سيقام في مارس المقبل.

ويأتي الترتيب حتى الآن بعد نهاية مباريات اليوم

1 الجابون 16 نقطة من 7 مباريات

2 بوركينا فاسو 15 نقطة من 8 مباريات

3 النيجر 15 نقطة من 8 مباريات

4 الكاميرون 14 نقطة من 7 مباريات

5 الكونغو الديمقراطية 13 نقطة من 7 مباريات

6 مدغشقر 13 نقطة من 8 نقاط

7 أوغندا 12 نقطة من 7 مباريات

8 جنوب إفريقيا 11 نقطة من 7 مباريات

9 ناميبيا 9 نقاط من 7 مباريات

موقف بوركينا فاسو؟

حسم منتخب الجابون تأهله عن طريق الملحق في حال لم يخطف بطاقة التأهل من كوت ديفوار.

الكونغو الديمقراطية والكاميرون الأقرب للتأهل للملحق حال انتصارهما.

بوركينا سنتنظر نتيجة مباراة أوغندا ضد الجزائر حيث أن فوز أوغندا بفارق 3 أهداف سيعادل الكفة بينها وبين بوركينا.

ربما سيحتاج منتخب أوغندا لمعجزة خاصة أن المباراة في الجزائر وبالتالي سيكون أمام بوركينا الانتظار لحين نهاية المباراة.