الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم

الإثنين، 13 أكتوبر 2025 - 00:02

كتب : FilGoal

غانا ضد جزر القمر

تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وفاز منتخب غانا على في الجولة الأخيرة على جزر القمر بهدف دون رد.

في المقابل خسرت مدغشقر صاحبة المركز الثاني من مالي بثلاثة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - غانا تضع قدما في النهائيات بخماسية ضد إفريقيا الوسطى.. وموقف مدغشقر القناة لـ في الجول: حددنا قيمة بيع ساندي بعد تألقه ضد غانا في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - بهدف لاعب الجونة.. مدغشقر تشدد الخناق على غانا بعد تعثرها بصافرة شاهندة المغربي.. غانا ثالث أمم إفريقيا للسيدات على حساب جنوب إفريقيا

الفوز رفع رصيد غانا للنقطة 25 في الصدارة، بينما توقف رصيد مدغشقر عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وسيلعب منتخب مدغشقر في الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي.

وأصبح غانا خامس منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم بشكل رسمي بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وسجل محمد قدوس هدف غانا الوحيد في المباراة في الدقيقة 47 مستغلا تمريرة من توماس بارتي.

ويأتي تأهل غانا لكأس العالم في ظل فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويتبقى حسم 4 مقاعد إلى كأس العالم من إفريقيا بشكل رسمي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيشارك منتخب غانا في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي بعد المشاركة في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

غانا جزر القمر تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا منتخب نيجيريا ينجو من كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير كاف يعلن طرح تذاكر أمم إفريقيا غدا الإثنين.. وطريقة تسجيل بطاقة المشجع والتأشيرة إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي
أخر الأخبار
محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز 7 دقيقة | الدوري المصري
كوكا يوضح موقفه من تجديد تعاقده مع الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
هاني: سعيد بثقة حسام وإبراهيم حسن.. خالد صبحي: هذا ما طلبه منه العميد 18 دقيقة | منتخب مصر
على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
محمد حمدي: سعيد بأول أهدافي مع منتخب مصر.. ولاشين: سنبني على ما قدمناه مؤخرا 44 دقيقة | منتخب مصر
مصطفى محمد: نريد أن يصبح التأهل لـ كأس العالم أمر معتاد 53 دقيقة | منتخب مصر
زيزو: الوصول لكأس العالم كان أحد أحلامي.. والتصفيات كانت صعبة ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/515127/الخامس-غانا-تفوز-على-جزر-القمر-وتتأهل-إلى-كأس-العالم