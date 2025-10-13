الخامس.. غانا تفوز على جزر القمر وتتأهل إلى كأس العالم

تأهل منتخب غانا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وفاز منتخب غانا على في الجولة الأخيرة على جزر القمر بهدف دون رد.

في المقابل خسرت مدغشقر صاحبة المركز الثاني من مالي بثلاثة أهداف دون رد.

الفوز رفع رصيد غانا للنقطة 25 في الصدارة، بينما توقف رصيد مدغشقر عند 19 نقطة في المركز الثاني.

وسيلعب منتخب مدغشقر في الملحق الإفريقي المؤهل للملحق العالمي.

وأصبح غانا خامس منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم بشكل رسمي بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب.

وسجل محمد قدوس هدف غانا الوحيد في المباراة في الدقيقة 47 مستغلا تمريرة من توماس بارتي.

ويأتي تأهل غانا لكأس العالم في ظل فشل الفريق في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويتبقى حسم 4 مقاعد إلى كأس العالم من إفريقيا بشكل رسمي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وسيشارك منتخب غانا في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي بعد المشاركة في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.