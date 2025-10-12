تصفيات كأس العالم - المغرب يستضيف منافسات الملحق الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة المغرب منافسات الملحق الإفريقي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب أول 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في المجموعات ملحقا ليتأهل أحدهم إلى الملحق العالمي.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وحسمت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس تأهلها بشكل رسمي، بينما يتنافس منتخبان على الأقل بالمجموعات الخمسة الأخرى.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إقامة الملحق الإفريقي في نوفمبر المقبل بالمغرب.

ويأتي جدول مباريات الملحق كالآتي:

الفريق صاحب المركز الأول × الفريق صاحب المركز الرابع

الفريق صاحب المركز الثاني × الفريق صاحب المركز الثالث

النهائي: الفائز من مباراة 1 × الفائز من مباراة 2

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.

ويتأهل أول أربع منتخبات في ترتيب الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعة إلى الملحق الإفريقي.

وأصبح الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الجابون 16 نقطة

2- الكاميرون 14 نقطة

3- الكونغو الديمقراطية 13 نقطة (+4)

4- مدغشقر 13 نقطة (+3)

5- بوركينا فاسو 12 نقطة (+4)

6- أوغندا 12 نقطة (+3)

7- النيجر 12 نقطة (0)

8- جنوب إفريقيا 11 نقطة

9- ناميبيا 9 نقاط

*يتغير الترتيب ورصيد النقاط حال تم تغير ترتيب متذيل المجموعة، وهو ما قد يحدث في المجموعتين الثانية والرابعة والتي تضم منتخبي الكونغو الديمقراطية والكاميرون*

تقام منافسات الملحق الإفريقي في شهر نوفمبر المقبل، بينما الملحق العالمي سيقام في مارس المقبل.