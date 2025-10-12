استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا

غادر الثنائي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح معسكر المنتخب الجزائري بسبب الإصابة.

وبذلك تأكد غيابهما عن مباراة أوغندا في ختام تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء.

تصفيات كأس العالم 2026: بلايلي وبونجاح يغيبان عن مباراة أوغندا

وأفاد الاتحاد الجزائري عبر موقعه: "تعرض بغداد بونجاح لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة الصومال، ما سيمنعه من المشاركة في المواجهة القادمة أمام أوغندا.

فيما يعاني يوسف بلايلي من إصابة عضلية تعرّض لها هو الآخر خلال اللقاء نفسه.

وخضع اللاعبان يوم السبت لفحوصات طبية دقيقة أكدت طبيعة إصابتيهما، وعدم قدرتهما على خوض المباراة المقبلة.

وتم السماح لبلايلي وبونجاح بمغادرة المعسكر من أجل متابعة العلاج مع نادييهما.

وضمن منتخب الجزائر تأهله للمونديال قبل جولة من نهاية التصفيات.