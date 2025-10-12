منتخب نيجيريا ينجو من كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة

نجا منتخب نيجيريا من كارثة في الجو أثناء عودته إلى بلاده من أجل خوض الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب نيجيريا على ليسوتو بهدفين لهدف في الجولة قبل الأخيرة خارج أرضه، قبل أن يعود لمواجهة بنين في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل في نيجيريا.

في البداية تعرضت الطائرة لتشقق في الزجاج الأمامي أثناء الطيران بعد الإقلاع، قبل أن يقوم الطيار بإعادتها بسلام إلى مطار لواندا في أنجولا، وفقا للاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ثم أصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيانا جديدا صباح الأحد أوضح فيه أن: "منتخب نيجيريا وصل أخيرا إلى البلاد بعدما تأخر في أنجولا، بسبب مشاكل في الطائرة التي كانت تقلهم إلى الوطن بعد الفوز على ليسوتو في تصفيات كأس العالم".

ماذا حدث؟