منتخب نيجيريا ينجو من كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا

نجا منتخب نيجيريا من كارثة في الجو أثناء عودته إلى بلاده من أجل خوض الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب نيجيريا على ليسوتو بهدفين لهدف في الجولة قبل الأخيرة خارج أرضه، قبل أن يعود لمواجهة بنين في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل في نيجيريا.

في البداية تعرضت الطائرة لتشقق في الزجاج الأمامي أثناء الطيران بعد الإقلاع، قبل أن يقوم الطيار بإعادتها بسلام إلى مطار لواندا في أنجولا، وفقا للاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ثم أصدر الاتحاد النيجيري لكرة القدم بيانا جديدا صباح الأحد أوضح فيه أن: "منتخب نيجيريا وصل أخيرا إلى البلاد بعدما تأخر في أنجولا، بسبب مشاكل في الطائرة التي كانت تقلهم إلى الوطن بعد الفوز على ليسوتو في تصفيات كأس العالم".

Image

ماذا حدث؟

اضطرت الطائرة التي تقل منتخب نيجيريا للهبوط في لواندا عاصمة أنجولا للتزود بالوقود.

لكنها تعرضت لمشكلة أثناء التحليق بعد نحو 25 دقيقة من الإقلاع إثر سماع صوت ارتطام قوي على الزجاج الأمامي.

وتعامل الطيار جيدا مع الموقف وعاد إلى مطار لواندا بسلام.

وخرج جميع من كان في الطائرة بلا إصابات.

ويدخل منتخب النسور الخضراء مباراة مصيرية أمام بنين في الجولة الختامية من التصفيات يوم الثلاثاء.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة:

بنين 17 نقطة

جنوب إفريقيا 15 نقطة

نيجيريا 14 نقطة

روندا 11 نقطة

ليسوتو 9 نقاط.

زيمبابوي 5 نقاط.

الجولة الأخيرة الحاسمة ستجمع بنين ضد نيجيريا، وجنوب إفريقيا ضد روندا.

ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما قد يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الإفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.

