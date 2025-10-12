سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 13:17

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

استقر نادي برشلونة على عدم تجديد تعاقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة سبورت عن اتخاذ برشلونة قراره بعدم التجديد للمهاجم البولندي بسبب تراجع مستواه وتقدمه في العمر مما تسبب في انخفاض لياقته البدنية.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة قد اتخذ القرار بعدم تجديد تعاقد ليفاندوفسكي، كما أن يبحث عن البديل في الوقت الحالي.

وكان قد ارتبط اسم أكثر من مهاجم ببرشلونة على الفترة الماضية أبرزهم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي.

ولم يحسم ليفاندوفسكي مصير مستقبله بشكل نهائي سواء كان سيعتزل بعد نهاية مشواره مع برشلونة أو خوض تجربة جديدة.

وكان قد ارتبط اسم ليفاندوفسكي الفترة الماضية بالدوري السعودي.

وخاض ليفاندوفسكي تسع مباريات هذا الموسم مع برشلونة في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وبشكل عام لعب ليفاندوفسكي 156 مباراة في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.

وساهم ليفاندوفسكي في 125 هدفا إذ سجل 105 وصنع 20 آخرين.

