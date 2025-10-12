تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 12:57

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

تنطلق منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم الأحد وحتى مساء الثلاثاء.

وتحسم 9 فرق تأهلها بشكل مباشر وهم المتصدرون لكل مجموعة من التصفيات.

وحسمت منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس تأهلها بشكل رسمي، بينما يتنافس منتخبان على الأقل بالمجموعات الخمسة الأخرى.

يستعرض لكم FilGoal.com سيناريوهات الملحق الإفريقي:

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 14 مارس الماضي خطابا رسميا للاتحادات المحلية يفيد بأن مباريات وصيف كل مجموعة ضد متذيل الترتيب سيتم خصمها عند تحديد المتأهلين للملحق الإفريقي.

ويأتي ذلك بسبب عدم مشاركة منتخب إريتريا في المجموعة الخامسة.

ويتأهل أول أربع منتخبات في ترتيب الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعة إلى الملحق الإفريقي.

وأصبح الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالآتي:

1- الجابون 16 نقطة

2- الكاميرون 14 نقطة

3- الكونغو الديمقراطية 13 نقطة (+4)

4- مدغشقر 13 نقطة (+3)

5- بوركينا فاسو 12 نقطة (+4)

6- أوغندا 12 نقطة (+3)

7- النيجر 12 نقطة (0)

8- جنوب إفريقيا 11 نقطة

9- ناميبيا 9 نقاط

ويعتبر منتخب الجابون هو الوحيد الذي ضمن التأهل للدور الثاني من الملحق الإفريقي بغض النظر أن لديه فرصة في الجولة الأخيرة لخطف بطاقة التأهل المباشرة.

*يتغير الترتيب ورصيد النقاط حال تم تغير ترتيب متذيل المجموعة، وهو ما قد يحدث في المجموعتين الثانية والرابعة والتي تضم منتخبي الكونغو الديمقراطية والكاميرون*

ما بعد التأهل للملحق

يصعد أول 4 منتخبات في ترتيب الوصافة إلى الملحق الإفريقي ويتم إجراء قرعة لإقامة مباراتين.

يتأهل الفائز من كل مباراة إلى نهائي الملحق الإفريقي لتقام مباراة ثالثة، ويصعد الفائز بتلك المواجهة إلى الملحق العالمي.

تقام منافسات الملحق الإفريقي في شهر نوفمبر المقبل، بينما الملحق العالمي سيقام في مارس المقبل.

ويستعرض لكم FIlGoal.com موقف المجموعات:

المجموعة الأولى: حسمت مصر تأهلها لكأس العالم، وتنتظر بوركينا فاسو موقفها من الملحق.

المجموعة الثانية: السنغال في الصدارة بـ 21 نقطة بينما الكونغو الديمقراطية بـ 19 نقطة، ويتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل المباشرة في انتظار موقف الملحق.

المجموعة الثالثة: أكثر المجموعات تعقيدا ويتصدرها منتخب بنين بـ 17 نقطة يليه جنوب إفريقيا برصيد 15 نقطة ثم نيجيريا بـ 14 نقطة.

المجموعة الرابعة: تتصدر كاب فيردي برصيد 20 نقطة ثم الكاميرون في المركز الثاني بـ 18 نقطة.

المجموعة الخامسة: حسم منتخب المغرب تأهله بينما ينتظر منتخب النيجر موقفه من الملحق.

المجموعة السادسة: تشتعل المنافسة قبل الجولة الأخيرة إذ تتصدر كوت ديفوار برصيد 23 نقطة يليها الجابون بـ 22 نقطة.

المجموعة السابعة: حسمت الجزائر تأهلها وينتظر منتخب أوغندا موقفه من الملحق.

المجموعة الثامنة: حسمت تونس تأهلها وينتظر منتخب ناميبيا موقفه من الملحق.

المجموعة التاسعة: اقترب منتخب غانا من التأهل برصيد 22 نقطة ويليه مدغشقر برصيد 19 نقطة.

كأس العالم الملحق الإفريقي كأس العالم 2026
