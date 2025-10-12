موناكو يعلن اسم مدربه الجديد
الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 12:34
كتب : FilGoal
أعلن نادي موناكو تعيين البلجيكي سيباستيان بوكونيولي كمدير فني جديد للفريق.
وذلك خلفا للنمساوي آدي هوتر الذي أقيل من منصبه.
ووقع بوكونيولي - 38 عاما - على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2027.
ورحل هوتر بعدما فاز في مباراة واحدة في المباريات الـ5 الأخيرة.
وذلك بعدما استمر في منصبه لأكثر من عامين.
وترك هوتر موناكو في المركز الخامس بالدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.
بينما انتقل بوكونيولي لتدريب موناكو بعدما قاد يونيون سان جيلواز لقمة الدوري البلجيكي عقب مرور 10 جولات.
وتولى بوكونيولي تدريب سان جيلواز في يوليو 2024 وقاده لتحقيق لقبه الأول في الدوري البلجيكي منذ 90 عاما.
نرشح لكم
ماركا: قطر تستضيف بطولة فيناليسيما بمواجهة الأرجنتين ضد إسبانيا في مارس قبول استقالة مدرب صربيا الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل كأس العالم للشباب - كولومبيا تُقصي إسبانيا.. والأرجنتين إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي