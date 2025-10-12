موناكو يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي موناكو تعيين البلجيكي سيباستيان بوكونيولي كمدير فني جديد للفريق.

وذلك خلفا للنمساوي آدي هوتر الذي أقيل من منصبه.

ووقع بوكونيولي - 38 عاما - على عقد يربطه بموناكو حتى صيف 2027.

ورحل هوتر بعدما فاز في مباراة واحدة في المباريات الـ5 الأخيرة.

وذلك بعدما استمر في منصبه لأكثر من عامين.

وترك هوتر موناكو في المركز الخامس بالدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

بينما انتقل بوكونيولي لتدريب موناكو بعدما قاد يونيون سان جيلواز لقمة الدوري البلجيكي عقب مرور 10 جولات.

وتولى بوكونيولي تدريب سان جيلواز في يوليو 2024 وقاده لتحقيق لقبه الأول في الدوري البلجيكي منذ 90 عاما.