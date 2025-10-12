كاف يعلن طرح تذاكر أمم إفريقيا غدا الإثنين.. وطريقة تسجيل بطاقة المشجع والتأشيرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في بيان رسمي طرح تذاكر أمم إفريقيا 2025 بالمغرب غدا الإثنين.

ويستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبلين.

ويشترط الحصول على بطاقة مشجع "Fan ID" سارية عبر تطبيق YALLA الخاص بشراء التذاكر ثم التقدم بطلب بطاقة دخول المغرب أو التأشيرة الإلكترونية.

وكشف كاف عن طرح التذاكر صباح غدا الإثنين مع منح فترة حصرية لمدة 48 ساعة لحاملي بطاقات "فيزا" حتى صباح الأربعاء.

وأطلقت اللجنة المنظمة بالمغرب تطبيق YALLA وهو منصة لبطاقات هوية المشجعين التي سيحتاجها أي مشجع لشراء التذاكر وطلب التأشيرة الإلكترونية أو بطاقة دخول المغرب.

وأشار البيان إلى أن بطاقة المشجع تسمح له بشراء تذكرة واحدة فقط لكل مباراة.

وبمجرد تفعيل بطاقة المشجع يتم زيارة منصة تذاكر كاف على موقع tickets.cafonline.com لحجز التذاكر.