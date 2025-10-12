رغم التوقف الدولي.. ميسي يسجل هدفين في انتصار إنتر ميامي على أتلانتا بالدوري الأمريكي

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 10:19

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

شارك ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في انتصار فريقه على أتلانتا بالمباراة المؤجلة من الدوري الأمريكي رغم تواجده بقائمة منتخب الأرجنتين في شهر أكتوبر الجاري.

وكان ميسي قد غاب عن مواجهة الأرجنتين الودية أمام فنزويلا والتي انتهت بفوز التانجو بهدف دون مقابل.

وكشفت تقارير مختلفة عن حصول ميسي على إذن بالمشاركة مع إنتر ميامي في مواجهة أتلانتا ثم ينضم مجددا إلى منتخب الأرجنتين قبل مواجهة بورتوريكو الودية بمدينة ميامي.

وسجل ليونيل ميسي هدفين في انتصار إنتر ميامي على أتلانتا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن المباراة المؤجلة من الدوري الأمريكي.

بينما نجح جوردي ألبا في تسجيل هدف من صناعة ميسي، وسجل لويس سواريز هدفا هو الآخر.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع سينسيناتي صاحب المركز الثاني.

ويختتم إنتر ميامي مبارياته بمواجهة ناشفيل فجر الأحد المقبل، قبل الانتقال للمرحلة الإقصائية بخروج المغلوب.

وانفرد ليونيل ميسي في تصدر ترتيب هدافين الدوري الأمريكي برصيد 26 هدفا وبفارق هدفين عن الجابوني دينيس بوانجا مهاجم لوس أنجلوس.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بورتريكو وديا فجر الثلاثاء المقبل على ملعب تشيس ستيديوم معقل إنتر ميامي في الولايات المتحدة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة تأهله للمونديال مبكرا بتصدر ترتيب قارة أمريكا الجنوبية في التصفيات.

