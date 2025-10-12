تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 01:38

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - البرتغال ضد أيرلندا

حقق منتخب البرتغال فوزا مثيرا على ضيفه منتخب أيرلندا بهدف دون رد في إطار المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز روبن نيفيز نجم الهلال السعودي هدف فوز المنتخب البرتغالي في الدقيقة 90+1.

منتخب البرتغال عزز صدارته لترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط في مباراة شهدت إهدار كريستيانو رونالدو لركلة جزاء.

وجاء المنتخب المجري في المركز الثاني برصيد 4 نقاط عقب تغلبه على ضيفه المنتخب الأرميني بهدفين دون رد.

Image

في مباراة أخرى واصل المنتخب الإيطالي انتصاراته مع مدربه جينارو جاتوزو وفاز خارج أرضه على مستضيفه المنتخب الإستوني 3-1 ضمن المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز أهداف المنتخب الإيطالي، مويس كين في الدقيقة 5 وماتيو ريتيغي في الدقيقة 38 وفرانشيسكو بيو إسبوزيتو في الدقيقة 74.

الفوز رفع رصيد المنتخب الإيطالي إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف المنتخب النرويجي الذي ينفرد بـ 18 نقطة لكن المنتخب الإيطالي لعب مباراة أقل.

Image

في المقابل حقق المنتخب الإسباني فوزا مهما على ضيفه منتخب جورجيا بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الخامسة.

أحرز يريمي بينو الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 24 وأضاف ميكيل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 64.

Image

ورفع المنتخب الإسباني بذلك رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بعد انتصاره في 3 مباريات.

وحلت تركيا ثانية برصيد 6 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الجورجي عن 3 نقاط في المركز الثالث وواصل المنتخب البلغاري تذيله لمنتخبات المجموعة بدون أي رصيد.

تصفيات كأس العالم منتخب البرتغال منتخب إسبانيا منتخب إيطاليا
