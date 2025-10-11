بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

هالاند - منتخب النرويج

اقترب منتخب النرويج من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب النرويج على اسرائيل 5-0 في المباراة التي أقيمت بالعاصمة النرويجية أوسلو.

وسجل عنان خليلي وإيدن ناشميس بالخطأ في مرمى إسرائيل، فيما سجل هالاند 3 أهداف (هاتريك).

منتخب النرويج حقق الانتصار السادس في 6 مباريات وبات قريبا من التأهل مباشرة لكاس العالم 2026.

المباراة شهدت حضور مكثفا لجمهور منتخب النرويج، الذي رفع العلم الفلسطيني وهتف فلسطين على مدار مجريات المباراة.

الفوز رفع رصيد منتخب النرويج إلى 18 نقطة في صدارة تريتب المجموعة التاسعة.

فيما توقف رصيد المنافس عند 9 نقاط في المركز الثالث.

Image

منتخب إيطاليا لديه 9 نقاط، لكنه لعب مباراتين أقل عن النرويج قبل جولتين من نهاية التصفيات.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التأهل للمونديال.

فلسطين هالاند تصفيات كأس العالم
التعليقات
