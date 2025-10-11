دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : رضا السنباطي

أمير عزمي

أعلن نادي مالية كفر الزيات عن تعيين أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا للفريق.

وجاء تعيين أمير عزمي بعد رحيل أيمن المزين ثم قيادة وليد البشكار للفريق مؤقتا.

وكان أقرب المرشحين لتولي تدريب مالية كفر الزيات علاء نوح ولكن فشلت المفاوضات بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وسبق أمير عزمي مجاهد قيادة فريق أسوان خلال الموسم الجاري.

وجاءت الاستقالات الفنية في دوري المحترفين:

1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي ، قاد الفريق في 8مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وحيد و4 هزائم

10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد.

