ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار

يستهدف نادي إنتر ميامي التعاقد مع نيمار جونيور لاعب سانتوس البرازيلي.

ويمتد تعاقد نيمار مع سانتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن إنتر ميامي يستهدف التعاقد مع نيمار بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المحادثات بدأت بالفعل في انتظار الوصل إلى اتفاق.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما يضم إنتر ميامي بين صفوفه المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

ميسي ونيمار وسواريز كونوا ثلاثيا مرعبا في برشلونة الإسباني وقادوا البلوجرانا لتحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015.

نيمار انضم إلى سانتوس في يناير الماضي قادما من الهلال السعودي.