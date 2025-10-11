ووكر: كنت أنانيا بالرحيل عن مانشستر سيتي

كشف كايل ووكر لاعب بيرنلي الإنجليزي عن أنه لم يجب عليه أن يرحل عن صفوف مانشستر سيتي في يناير الماضي.

كايل ووكر النادي : بيرنلي ميلان

وانضم ووكر لميلان في النصف الثاني من الموسم معارا وتوج معه بلقب السوبر الإيطالي، لكن ميلان قرر عدم تفعيل بند شراءه.

وقال ووكر: "هل كان عليّ أن أرحل عن مانشستر سيتي؟ بالنظر للماضي بالطبع لا، كان عليّ أن أستمر مع فريقي".

وأضاف "لكن في أول مرة في مسيرتي أكون أنانيا، فكرت في نفسي وأنني أريد لعب كرة القدم، لما أنظر إلى أنه موسم سيء لكنني لم أكن سعيدا بالجلوس على مقاعد البدلاء".

وأكمل "شعرت بأني هناك لدي نقطة لأثبتها، شعرت بأنني قادر على اللعب في أعلى مستوى وعندما جاء عرض ميلان لم أفكر في رفضه لأنني كنت لاعبا بديلا".

وأردف "لكن لم أندم لأنني أردت اللعب خارج إنجلترا وأردت خوض تلك التجربة وسعيد بأنني قضيتها لمدة 6 أشهر".

وأتم "كان بإمكاني تقديم أفضل بعض الشيء، لكن أعتقد أن البعض في النادي رفع يده وقال لنضع هذا الموسم خلف ظهرنا، لا زال لدي أصدقاء في النادي وأتابع نتائجهم".

وانضم ووكر لصفوف بيرنلي في الصيف الجاري قادما من مانشستر سيتي وخاض 7 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.