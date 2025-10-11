القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثالث إعادة مباراة دمياط مع بورتو السويس.

وكانت المباراة قد انتهت بانتصار دمياط بهدف دون رد.

وجاء قرار لجنة المسابقات بعد قيام إداري نادي دمياط بإشراك لاعب مكان لاعب تعرض للطرد لمدة دقيقة.

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة يصرف 5 كرات لكل فريق في القسم الثاني والثالث حكايات في الجول – عبد الله علي.. طبيب حافظ للقرآن الكريم وهداف "قفط" في القسم الثالث القسم الثالث – طاقما تحكيم لمباراة واحدة يتكرر مرتين القسم الثالث – مدرب الزرقا لـ في الجول: قدمت استقالتي بين شوطي مباراة فريقي.. ورد رئيس النادي

واعترض مسؤولي بورتو السويس على الواقعة ثم قام اللاعب بالخروج من الملعب عقب الاعتراض.

وقبلت لجنة المسابقات اعتراض بورتو السويس وستقام المباراة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الحالي.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

وقال لجنة المسابقات في قرارها:

"قررت لجنة مسابقات القسم الثالث - المجموعة السابعة في جلستها التي عقدت اليوم السبت 11/10/2025 وبعد الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة اتضح أن الحكم قام بطرد اللاعب رقم 25 من نادي دمياط في الدقيقة 25 من الشوط الثاني".

"وقبل مغادرته ميدان اللعب ثم قام فريق دمياط باستبدال اللاعب ومشاركة لاعب بديل للاعب المطرود مما يخالف المادة رقم 3 من قانون اللعبة. مما ترتب عليه خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب إعادة المباراة. وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 على ملعب رأس البر الساعة 3:30 بدون جمهور".

القسم الثالث اتحاد الكرة
نرشح لكم
دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان دوري المحترفين - الاستقالة الثامنة.. أيمن المزين يرحل عن مالية كفر الزيات دوري المحترفين - الاستقالة السابعة.. أمير عزمي يرحل عن تدريب أسوان دوري المحترفين - أبو قير يحافظ على الصدارة وفوز الداخلية.. والمنصورة يرتقي 4 مراكز دوري المحترفين.. 3 انتصارات لبروكسي ومسار والترسانة
أخر الأخبار
استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب نيجيريا ينجو كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير ساعة | الكرة الإفريقية
موناكو يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك في طريق الأهلي بقرعة كأس مصر.. والاتحاد بمشوار سكندري 2 ساعة | كرة سلة
كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة 2 ساعة | آسيا
سباحة - بالتعاون مع الاتحاد المصري.. إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515064/القسم-الثالث-إعادة-مباراة-دمياط-وبورتو-السويس