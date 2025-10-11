القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثالث إعادة مباراة دمياط مع بورتو السويس.

وكانت المباراة قد انتهت بانتصار دمياط بهدف دون رد.

وجاء قرار لجنة المسابقات بعد قيام إداري نادي دمياط بإشراك لاعب مكان لاعب تعرض للطرد لمدة دقيقة.

واعترض مسؤولي بورتو السويس على الواقعة ثم قام اللاعب بالخروج من الملعب عقب الاعتراض.

وقبلت لجنة المسابقات اعتراض بورتو السويس وستقام المباراة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الحالي.

وقال لجنة المسابقات في قرارها:

"قررت لجنة مسابقات القسم الثالث - المجموعة السابعة في جلستها التي عقدت اليوم السبت 11/10/2025 وبعد الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة اتضح أن الحكم قام بطرد اللاعب رقم 25 من نادي دمياط في الدقيقة 25 من الشوط الثاني".

"وقبل مغادرته ميدان اللعب ثم قام فريق دمياط باستبدال اللاعب ومشاركة لاعب بديل للاعب المطرود مما يخالف المادة رقم 3 من قانون اللعبة. مما ترتب عليه خطأ في تطبيق القانون مما يستوجب إعادة المباراة. وقررت اللجنة إقامة المباراة يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025 على ملعب رأس البر الساعة 3:30 بدون جمهور".