دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 16:54

أعلن نادي إيجل نوار البوروندي موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

وأوضح النادي أن اللقاء سيقام يوم السبت المقبل الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي والساعة 4 بتوقيت القاهرة.

وأشار الأهلي في وقت سابق إلى أن الفريق سيسافر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة لخوض المباراة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعدا للسفر إلى بوروندي لخوض المباراة.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الدنماركي يس توروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصف.

ويصطحب توروب 5 مساعدين برفقته في الأهلي على أن يصل إلى القاهرة غدا لبداية مسيرته مع الفريق.

وكان الأهلي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي وخرج بعد الخسارة من ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي.

الأهلي إيجل نوار دوري أبطال إفريقيا
