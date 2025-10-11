تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح

سجل إرلينج هالاند 9 أهداف في أول 7 جولات من الدوري الإنجليزي، الرقم الأهم أن أهدافه الـ 9 ليس بها أهداف من ركلات جزاء. فهل هذا يعني حسمه لجائزة هداف المسابقة هذا الموسم؟

في موسم 2022-23 سجل 11 هدفا في أول 7 جولات، ثم 10 في الموسم التالي وانتهى كلا الموسمين بفوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" يكشف لماذا ربما يحسم هالاند جائزة هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

بعيدا عن الإصابات التي ربما تبعد النرويجي عن هدفه لكن هناك عاملان يرجحان كفته في الفوز بالجائزة.

الأول عدد الأهداف التي سجلها حتى الآن وهو المهم لحصد الجائزة، والثاني هو جودة الفرص التي يحصل عليها.

هالاند في الموسم الحالي سجل 9 أهداف من أصل 7.7 هدف متوقع له.

وبالمقارنة مع باقي لاعبي الدوري الإنجليزي فالأهداف المتوقعة لهالاند هذا الموسم تأتي ضعف أقرب منافس له وهو جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

* الأهداف المتوقعة في الدوري الإنجليزي بعد مرور 7 جولات.

في الموسم الحالي سدد هالاند في الدوري الإنجليزي 29 تسديدة، أكثر بـ 12 تسديدة من أي لاعب آخر.

عدد تسديدات هالاند أقل من الموسمين الماضيين له في نفس الفترة، إذ سدد 30 كرة في 2023-24 و34 كرة في 2024-25.

ما يميز هالاند هو جودة تسديداته، حيث أن فرصة تحويل تسديداته لأهداف هي 0.27.

وهو ما يعني أن هالاند يستطيع تحويل 27% من تسديداته لأهداف.

تلك النسبة ارتفعت لهالاند عن الموسم الماضي إذ جاءت نسبته 0.17 لكل تسديدة.

* ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. اللون الأسود يوضح عدد الأهداف من ركلات الجزاء.

فقط من يتفوق على هالاند في نسبة تحويل التسديدات لأهداف هو إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي.

الأرجنتيني سدد 10 كرات سجل منها هدفين كلاهما من متابعة ضد برايتون ووست هام.

* صورة توضح مدى دقة تسديدات كل لاعب في الدوري الإنجليزي وفقا لعددها وجودتها.

إذ عدنا لعدد أهداف هالاند في أول 7 جولات من الدوري الإنجليزي، ستعرف بالتأكيد أنه يبدأ الموسم بقوة.

في الموسم الماضي سجل 10 أهداف وتصدر الترتيب بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه و6 عن محمد صلاح.

في النهاية استفاد صلاح من إصابة هالاند وغيابه لفترة طويلة وفاز بلقب هداف الدوري برصيد 29 هدفا بفارق 7 أهداف عن النرويجي.

وهو تقريبا ما يتكرر للموسم الثاني على التوالي.

هالاند في الصدارة بفارق 7 أهداف عن صلاح مستفيدا من انطلاقة نجم ليفربول البطيئة تهديفيا هذا الموسم.

* مقارنة بين الأهداف والأهداف المتوقعة لهالاند وصلاح في آخر موسمين من الدوري الإنجليزي.

بالمقارنة مع لاعبين أخرين هالاند سجل أهدافا هذا الموسم بالتساوي مع 10 لاعبين أخرين يعدوا من هدافي المسابقة الموسم الماضي وهم يوان ويسا وكول بالمر ويورجن ستراند لارسين وألكسندر إيزاك وبريان مبومو وكريس وود وأولي واتكنيس وماتيوس كونيا وماتيتا بالإضافة لصلاح.

تلك الأسماء التي احتلت الموسم الماضي أول 10 مراكز في ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي، سجلت 9 أهداف هذا الموسم فقط حتى الآن بدون النظر لموقف كل لاعب.

* مقارنة بين عدد أهداف هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، والموسم الحالي بعد مرور 7 جولات.

هل هالاند قادر على الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا؟

يتصارع هالاند مع هاري كين هداف بايرن ميونيخ صاحب الـ 11 هدفا وكيليان مبابي صاحب الـ 9 أهداف مع ريال مدريد.

يمتلك هالاند ميزة عن الثنائي كونه يمتلك نسبة أعلى من الأهداف المتوقعة، وأيضا دون أن يسجل أهدافا من ركلات جزاء.

* مقارنة بين أهداف كين وهالاند ومبابي بالإضافة للأهداف المتوقعة.

لكن الصراع سيشتد أكثر من توالي المباريات بين الثلاثي لحسم جائزة هذا الموسم.

video:1