في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو

خاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو.

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا بيساو يوم الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي حسمها الفراعنة بالتأهل الرسمي لمونديال 2026، وتصدر المجموعة.

وبدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة في نهاية المران.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا بيساو للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا بيساو وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

وتقام مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ونجح منتخب مصر في حسم تأهله لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ وقبل جولة من نهاية التصفيات، ولم يذق الفراعنة طعم الخسارة طوال مشوار التصفيات الحالي.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى كأس العالم 2026 رسميا بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ويستعرض لكم FilGoal.com مشوار المنتخب منذ بداية التصفيات:

مصر 6-0 جيبوتي - نوفمبر 2023

سيراليون 0-2 مصر - نوفمبر 2023

مصر 2-1 بوركينا فاسو - يونيو 2024

غينيا بيساو 1-1 مصر - يونيو 2024

إثيوبيا 0-2 مصر - مارس 2025

مصر 1-0 سيراليون - مارس 2025

مصر 2-0 إثيوبيا - سبتمبر 2025

بوركينا فاسو 0-0 مصر - سبتمبر 2025

جيبوتي 0-3 مصر - أكتوبر 2025

ويتبقى مواجهة مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الختامية من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.