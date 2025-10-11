فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك

أثنى البرتغالي روي فيتوريا على محمود صلاح نجم منتخب مصر وليفربول من الناحية الفنية والسمات الشخصية.

ورحل فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج من النسخة الأخيرة لكأس إفريقيا في كوت ديفوار.

وقال روي فيتوريا في تصريحات نقلتها صحيفة أبولا البرتغالية: "محمد صلاح كان شخصية مختلفة عن معظم اللاعبين، لما يمثله في عالم كرة القدم. كان يقول دائما: الجميع يريد أن يكون مثلي، لكن لا أحد يريد أن يفعل ما فعلته. أنا أعرف ما مر به، الصعوبات التي واجهها ليُثبت نفسه بعد مغادرته مصر".

وأضاف "صلاح شخصية استثنائية، لقد فاجأني ليس فقط بجودته الكروية، بل أيضا بإنسانيته. الأمر لا يتعلق فقط بكونه شخصا جيدا أو لطيفا، بل بقدرته على فهم ما يحتاجه الفريق في كل لحظة، وما يتطلبه زملاؤه في الملعب".

وتابع "كانت علاقتنا رائعة، لقد اتخذ قرارا حاسما بصفته القائد، وكان ذلك القرار يخصني أيضا، ولن أكشف عنه، لكنه كان شخصية مؤثرة للغاية".

وشدد "في مصر، كان الوضع مختلفا جدا. كنت أملك 5 لاعبين فقط من أوروبا، والبقية في الدوري المحلي. الأهلي والزمالك فقط يدفعان رواتب كبيرة ويعيش لاعبوهم كالملوك، ولا يحتاجون للعب في الخارج".

وواصل "أما اللاعبون الذين يخرجون للاحتراف فهم طبيعيون تمامًا. حاولنا التغيير، لكن من الصعب جدًا أن تغير عقلية بلد بأكمله، ولم نتمكن من ذلك بسبب اختلاف البيئة".

وأتم "عمر مرموش لاعب صاحب رؤية مختلفة، وهناك لاعبون آخرون حصلوا على الفرصة لأن لديهم جودة، لكن مشكلة العقلية واللغة وغيرها كانت مؤثرة".

فيتوريا ارتبط بتدريب الأهلي مؤخرا قبل أن يتجه للتعاقد مع المدرب الدنماركي يس توروب بشكل رسمي لمدة عامين ونصف.