ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب تونس انتصارا عريضا على حساب نظيره منتخب ساو تومي وبرنسيب ضمن تصفيات كأس العالم.

وفاز منتخب تونس على ضيفه 6-0 ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

وسجل محمد علي بن رمضان نجم الأهلي هدفين لنسور قرطاج.

وأضاف فراس شواط وإلياس سعد (هدفين) وإسماعيل الغربي باقي أهداف المنتخب التونسي.

الفوز رفع رصيد منتخب تونس إلى 25 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة.

وضمن المنتخب التونسي مسبقا تواجده ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وجاء ترتيب المجموعة قبل الجولة الختامية كالتالي:

تونس 21 نقطة.

ناميبيا 15 نقطة.

ليبيريا 14 نقطة.

مالاوي 10 نقاط.

غينيا الاستوائية 10 نقاط.