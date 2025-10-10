الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. ماركا: صلاح ثانيا ومرموش تاسعا

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 22:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عمر مرموش

تواجد الثنائي الدولي المصري، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مروموش لاعب مانشستر سيتي ضمن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي بحسب صحيفة ماركا الإسبانية.

وأعدت صحيفة ماركا تقريرا حول اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي جاء في المركز الأول بحصوله على 600 ألف يورو سنويا.

فيما جاء النجم الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثاني بحصوله على 460 ألف يورو أسبوعيا.

وحل عمر مرموش في المركز التاسع بحصوله على 339 ألف يورو أسبوعيا.

وشهدت القائمة تواجد ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، رغم انتقاله معارا إلى برشلونة حتى نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا بالدوري الإنجليزي جاءت كالتالي:

1- إرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 600 ألف يورو أسبوعيا

2- محمد صلاح (ليفربول) 460 ألف يورو أسبوعيا

3- كاسيميرو (مانشستر يونايتد) 400 ألف يورو أسبوعيا

4- فيرجيل فان دايك (ليفربول) 400 ألف يورو أسبوعيا

5- رحيم سترلينج (تشيلسي) 374 ألف يورو أسبوعيا

6- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 345 ألف يورو أسبوعيا

7- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد معار لبرشلونة) 345 ألف يورو أسبوعيا

8- بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 345 ألف يورو أسبوعيا

9- عمر مرموش (مانشستر سيتي) 339 ألف يورو أسبوعيا

10- كاي هافريتز (أرسنال) 321 ألف يورو أسبوعيا.

محمد صلاح عمر مرموش الدوري الإنجليزي
