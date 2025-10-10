تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 21:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما ضد تونس

حقق منتخب مصر تحت 17 عاما انتصارا وديا على نظيره التونسي تحضيرا لكأس العالم.

وفاز منتخب مصر تحت 17 عاما على تونس 3-2 ضمن تحضيرات الفراعنة الصغار لكأس العالم.

أحرز أهداف منتخب مصر: بلال عطية ومهند الشامي وعبدالعزيز الزغبي.

وأقيمت المباراة على ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقي الفريقين وديا مجددا يوم 13 أكتوبر المقبل.

وتعد تلك النسخة الأولى من كأس العالم تحت 17 سنة التي تضم 48 منتخبًا.

ويشارك منتخب مصر تحت 17 عاما في البطولة لأول مرة منذ 1997.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب إنجلترا، وفنزويلا، وهاييتي.

منتخب مصر حاضر بين 10 منتخبات إفريقية في كأس العالم تحت 17 عاما في البطولة التي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها لـ 48.

وتأهل الفراعنة للمونديال عبر كأس الأمم الإفريقية للناشئين الشهر الماضي.

فقد ظفر المنتخب المصري ثالث المجموعة الثانية ببطاقة التأهل بعد الفوز على منتخب أنجولا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في الملحق.

