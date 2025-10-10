تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو
الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
يقود نيتس جراديشار مهاجم الأهلي هجوم منتخب بلاده سلوفينيا في مواجهة كوسوفو.
ويلعب منتخب سلوفينيا ضد كوسوفو بعد قليل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2026.
كما يتواجد بنجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد أيضا في تشكيل منتخب سلوفينيا الأساسي لمواجهة كوسوفو.
فيما يحرس يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد عرين منتخب سلوفينيا في هذه المباراة.
وتعد تلك المشاركة الأولى دوليا لمهاجم الأهلي مع منتخب سلوفينيا الأول.
وتضم المجموعة الثانية منتخبات: سويسرا وكوسوفو والسويد وسلوفينيا.
ويتصدر منتخب سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.
ويأتي منتخب كوسوفو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم السويد وسلوفينيا وكل منهما يملك نقطة واحدة.
نرشح لكم
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد "دائما في الموعد".. الأهلي يوجه رسالة إلى النحاس بعد التعاقد مع توروب توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا