تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

جراديشار

يقود نيتس جراديشار مهاجم الأهلي هجوم منتخب بلاده سلوفينيا في مواجهة كوسوفو.

ويلعب منتخب سلوفينيا ضد كوسوفو بعد قليل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2026.

كما يتواجد بنجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد أيضا في تشكيل منتخب سلوفينيا الأساسي لمواجهة كوسوفو.

أخبار متعلقة:
"غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة لمباراتي كوسوفو وسويسرا.. استدعاء جراديشار لقائمة منتخب سلوفينا جراديشار: كل مباراة فرصة لإثبات نفسك

فيما يحرس يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد عرين منتخب سلوفينيا في هذه المباراة.

وتعد تلك المشاركة الأولى دوليا لمهاجم الأهلي مع منتخب سلوفينيا الأول.

لا يتوفر وصف.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: سويسرا وكوسوفو والسويد وسلوفينيا.

ويتصدر منتخب سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

ويأتي منتخب كوسوفو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم السويد وسلوفينيا وكل منهما يملك نقطة واحدة.

نيتس جراديشار بنجامين سيسكو تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد "دائما في الموعد".. الأهلي يوجه رسالة إلى النحاس بعد التعاقد مع توروب توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا
أخر الأخبار
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 36 دقيقة | أمريكا
على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي 55 دقيقة | الوطن العربي
تصفيات كأس العالم – انتصارا بنين ونيجيريا يشعلان مجموعة الموت.. وجولة مصيرية ساعة | الكرة الإفريقية
ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. ماركا: صلاح ثانيا ومرموش تاسعا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية 2 ساعة | الكرة المصرية
أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515028/تصفيات-كأس-العالم-جراديشار-وسيسكو-يقودان-هجوم-سلوفينيا-ضد-كوسوفو