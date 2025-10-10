تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو

يقود نيتس جراديشار مهاجم الأهلي هجوم منتخب بلاده سلوفينيا في مواجهة كوسوفو.

ويلعب منتخب سلوفينيا ضد كوسوفو بعد قليل ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2026.

كما يتواجد بنجامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد أيضا في تشكيل منتخب سلوفينيا الأساسي لمواجهة كوسوفو.

فيما يحرس يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد عرين منتخب سلوفينيا في هذه المباراة.

وتعد تلك المشاركة الأولى دوليا لمهاجم الأهلي مع منتخب سلوفينيا الأول.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات: سويسرا وكوسوفو والسويد وسلوفينيا.

ويتصدر منتخب سويسرا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين.

ويأتي منتخب كوسوفو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم السويد وسلوفينيا وكل منهما يملك نقطة واحدة.