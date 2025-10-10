تصفيات كأس العالم - سوبر هاتريك أوباميانج يُبقى على حظوظ الجابون.. وكوت ديفوار تنتصر بسباعية

يحتدم الصراع بين كوت ديفوار والجابون على بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بعد انتصارهما في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة.

وحقق منتخب الجابون فوزا بنتيجة 4-3 على جامبيا في مباراة ماراثونية، فيما اكتسح كوت ديفوار مستضيفه سيشل بسباعية دون رد.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج سوبر هاتريك (رباعية) في فوز الجابون على جامبيا في نيروبي بكينيا.

وتقدمت الفهود بهدف أوباميانج في الدقيقة 20 وعدّل يانكوباه مينته بهدف في الدقيقة 23 لصالح جامبيا.

وأعاد أوباميانج التقدم للجابون بهدف ثاني في الدقيقة 52 لكن آداما سيديبه سجل التعادل في الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

سيديبه سجل ثالث أهداف جامبيا في الدقيقة 47، وقلب أوباميانج الطاولة بهدفين في الدقيقتين 62 و78 لتصبح النتيجة 4-3.

ورفع أوباميانج رصيده لـ 7 أهداف في تصفيات كأس العالم 2026 والتي يتصدر محمد صلاح برصيد 9 أهداف.

أوباميانج تعرض للطرد في الدقيقة 85 لحصوله على الإنذار الثاني وسيغيب على إثره عن المباراة الأخيرة ضد بوروندي.

وفي سيشل حقق منتخب كوت ديفوار فوز ضخما بنتيجة 7-0.

الشوط الأول انتهى برباعية سجلها إبراهيما سنجاري في الدقيقة 7 وإيمانويل أجابادو في الدقيقة 17 وعمر دياكيتي في الدقيقة 32 وإيفان جيسان في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل يان ديوماندي الخامس في الدقيقة 55، وأصبحت النتيجة 6-0 بهدف سيمون إدنجرا.

واختتم فرانك كيسي أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 90 بعد دقيقة من مشاركته كبديل.

موقف التأهل

يتصدر منتخب كوت ديفوار الترتيب برصيد 23 نقطة وسيلتقي مع كينيا في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.

فيما يحتل الجابون المركز الثاني برصيد 22 نقطة وسيستضيف بوروندي في الجولة الأخيرة بنفس التوقيت.

ويتأهل المتصدر مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يلعب صاحب المركز الثاني في الملحق الإفريقي لحسم بطاقة القارة في الملحق العالمي.

ويحتل منتخب الجابون صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية التي تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 16 نقطة بعد خصم نتائج أخير الترتيب.