مخيتاريان: مورينيو توسل لي لأرحل لضم سانشيز في مانشستر يونايتد

كشف هنريك مخيتاريان لاعب إنتر الحالي تفاصيل توتر علاقته مع جوزيه مورينيو أثناء ارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وارتدى الأرميني قميص مانشستر يونايتد قادما من بوروسيا دورتموند في 2016 وحتى يناير 2018.

مخيتاريان عبر سيرته الذاتية "حياتي هي دائما الأساس: "مورينيو انتقدني لأكثر من عام ونصف منذ وصولي لمانشستر يونايتد".

وأضاف "مورينيو أخبرني أنني شخص سيء، فرردت عليه بنفس الكلمة، فكان رد مورينيو، اذهب بعيدا لا أريد رؤيتك مجددا".

وكشف عن موقف آخر جمعه بالبرتغالي قائلا: "كان يرسل لي رسائل نصية عبر واتساب يخبرني فيها أرجوك ارحل يا ميكي، كنت أرد عليه بنفس الرد دائما، سأرحل إذا وجدت الفريق المناسب غير ذلك سأنتظر للصيف".

وأردف "في منتصف يناير تقريبا أرسل لي مورينيو رسالة ارحل أرجوك لأتمكن من ضم أليكسيس سانشيز، فغيرت ردي عليه: لن أرحل لأسعدك، وأتوسل لك بألا ترسل لي رسائل أخرى، تحدث مع مينو رايولا وكيلي".

وانضم مخيتاريان لأرسنال في صفقة تبادلية لأرسنال مقابل انضمام سانشيز لمانشستر يونايتد في يناير 2018.

ورحل مخيتاريان عن أرسنال صوب روما في 2019 وبعد 3 مواسم لإنتر الإيطالي.

وتدرب الأرميني أيضا تحت قيادة مورينيو في روما وتوجا سويا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

