تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته

فاز أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي.

وحقق جلاسنر الجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

وواصل جلاسنر في شهر سبتمبر سلسلة اللاهزيمة مع كريستال بالاس، حتى وصل لـ 19 مباراة في جميع المسابقات.

وفاز كريستال بالاس على وست هام 2-1، وتعادل سلبيا أمام سندرلاند، وفاز أمام ليفربول في الوقت القاتل 2-1.

كما تجاوز الدور الثالث في كأس الرابطة بالفوز أمام ميلول بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وبات جلاسنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بجائزة لأفضل مدرب في الشهر، بعد رالف هاسينهوتل الذي فاز بها في يوليو 2020 مع ساوثامبتون.

كما أصبح المدرب البالغ من العمر 51 عامًا، والذي تم تعيينه في فبراير 2024، أول مدير فني لكريستال بالاس يفوز بالجائزة منذ أن حققها توني بوليس في أبريل 2014.

وتفوق جلاسنر على بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، وريجيس لو بري مدرب سندرلاند.

ويحتل كريستال بالاس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات، مبتعدا عن أرسنال المتصدر بفارق 4 نقاط.